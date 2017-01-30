جازان.. استئصال غدة درقية تزن 500 جرام لمريضة

تواصل – عبدالله الحجوري:

نجح فريق طبي في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في استئصال غدة درقية بالكامل لمريضة كانت تعاني من تضخم شديد بها لأكثر من عشر سنوات، حيث بلغ وزن الغدة حوالي 450 إلى 500 جرام بأبعاد 20 × 15، ما ساهم في التأثير على تناولها للطعام والشراب وحتى النوم ، حتي وصل التأثير إلى صوتها.

ونجح الفريق الجراحي بقيادة الدكتور طاهر صميلي مدير المستشفى، واستشاري الجراحه العامة، والدكتور عبدالعزيز جنه استشاري الجراحة العامة، والدكتورة عهود عيسى الأخرش، والأخصائي جمال مطر، واستشاري التخدير الدكتور احمد الطايفي، في استئصال كامل الغدة بنجاح بدون مضاعفات ولله الحمد.

جاءت بداية العملية الجراحية عندما راجعت المواطنة، مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، حيث تم إجراء الفحص الكامل ومراجعة التاريخ المرضي، واتضح أن التضخم في الغدة الدرقية امتد إلى الرقبه وأسفل الفك وساهم في صعوبة عملية البلع.

وأكدت الفحوصات الإشعاعية والأشعة المقطعية بالكمبيوتر والصبغة، وجود التضخم في الغدة الدرقية محيطا بالقصبة الهوائية والبلعوم والحبال الصوتية.

وبعد التشخيص الدقيق، تم أخذ عينة من الغدة الدرقية “خزعة” والتي بينت أن هذا التضخم تضخم حميد، بعد ذلك تم إخضاع المريضة لعملية جراحية وقد استغرق تخدير المريضة ساعة كاملة لصعوبة ادخال أنبوب التنفس بسبب ضغط الورم على القصبة الهوائية، وتم بحمد الله المحافظة على جميع الأنسجة والأعصاب والأوعية الدموية الحساسة الموجودة في منطقة الرقبة ولازالت تحت الملاحظة والمتابعة والعنايه الطبيه بالمستشفى.