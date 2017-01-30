 لاعب «القادسية» يلتحف بـ«البطانية» في أرض الملعب (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

لاعب «القادسية» يلتحف بـ«البطانية» في أرض الملعب (فيديو)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للاعب القادسية محمد عسيري وهو يسير متلحفاً بالبطانية في أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في مباراة الهلال ويحمل في يده مشروباً ساخناً، بسبب برودة الجو.

وظهر اللاعب في اللقطة التي رصدتها كاميرات البث المباشر أثناء انتهاء الشوط الأول وذهاب اللاعبين لغرف الملابس، وهو يسير بعفوية مرتدياً البطانية وفي يده مشروب ساخن، في اللقاء الذي يقام في درجة حرارة منخفضة بلغت السبع درجات.

يذكر أن هيئة الأرصاد قد توقعت في تقريرها أمس الخميس استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة، مشيرةً إلى أن درجة الحرارة قد تنخفض لتحت الصفر في بعض المناطق.

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