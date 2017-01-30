 مظاهرات في الكيان الصهيوني لإقالة «نتنياهو» بتهم الفساد | صحيفة تواصل الالكترونية

مظاهرات في الكيان الصهيوني لإقالة «نتنياهو» بتهم الفساد

0
مظاهرات في الكيان الصهيوني لإقالة «نتنياهو» بتهم الفساد

تواصل – وكالات:

تظاهر مئات الصهاينة وسط تل أبيب، أمس الخميس، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة على خلفية تحقيقات الشرطة معه في شبهات فساد.

وتجمع المتظاهرون في ساحة “رابين”، رافعين لافتات تحمل عبارات من قبيل “نتنياهو استقِل”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مقدرةً أعداد المتظاهرين بنحو 1500.

وتحقق شرطة الاحتلال مع نتنياهو منذ أسابيع في ملفين؛ الأول يحمل اسم “ملف 1000″، ويتعلق بشبهة الانتفاع من رجال أعمال من خلال الحصول على “سيجار، وشامبانيا فاخرة”.

أما الملف الثاني، فيحمل اسم “ملف 2000″، ويتعلق باتصالات أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، حول تغيير نمط تغطية الصحيفة لأخبار نتنياهو، مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.

شاهد ايضا

للتوضيح.. «العبدالكريم» لـ«تواصل»: لم أُجِز الغناء وسأقاضي من نسب إليّ الفتوى

للتوضيح.. «العبدالكريم» لـ«تواصل»: لم أُجِز الغناء وسأقاضي من نسب إليّ الفتوى

لاعب «القادسية» يلتحف بـ«البطانية» في أرض الملعب (فيديو)

لاعب «القادسية» يلتحف بـ«البطانية» في أرض الملعب (فيديو)

10 شخصيات صهيونية تؤثر على قرار أمريكا في عهد «ترامب»

10 شخصيات صهيونية تؤثر على قرار أمريكا في عهد «ترامب»

بالفيديو.. أردوغان ينتقد «ميركل» لترديدها عبارة «الإرهاب الإسلامي»

بالفيديو.. أردوغان ينتقد «ميركل» لترديدها عبارة «الإرهاب الإسلامي»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>