عبر تويتر.. مغردون يستنكرون تصريحات وزير المالية بشأن نسبة الأغنياء بالمملكة

تواصل – سعود الخالد:

ردا على التصريحات التي أطلقها وزير المالية بشان أغنياء المملكة، دشن مواطنون عبر موقع التواصل الإجتماعي ‘‘تويتر‘‘ هاشتاجا بعنوان “#وزير_المالية_٦٠بالمية_من_الشعب_اغنياء”، منتقدين فيه تصريحاته الوزير محمد الجدعان الأخيرة مقارنة بالأرقام التي تحدثت عن الفقراء.

وقال المغرد مرزوق بن تنباك،: ‘‘وزارة الشؤون الاجتماعية تسجل 850000 أسرة تحت خط الفقر أي 5100000 مواطن فأيهما نصدق‘‘.

وتساءل المغرد عبدالعزيز بن عبدالله من هو الغني؟ في الوقت الذي يسكن فيه الوزير بقصر ويركب سيارة مرسيدس 2016، بينما يسكن المواطن في شقة إيجار ولا يتجاوز راتبه 7000 ريال.

وعلق المغرد عبدالمنيفي، على تصريح الوزير قائلا: ‘‘إذا كانت هذه النسبة حقيقة بالفعل فنحن نطالبك بالجهة التي زودتك بهذه الإحصائية العبثية‘‘.

وقال المغرد عبدالرحمن سعود البلي متهكمًا: ‘‘لا تسيئوا الظن بمعاليه.. ربما يقصد أنهم أغنياء من التعفف‘‘.

وأكد الكاتب مالك الأحمد، بناء على هذا التصريح: أظن هناك حلقة مفقودة بين بعض المسئولين وواقع الناس.

وقال سعيد الزهراني، “لماذا وجد حساب المواطن؟ ولماذا يوجد الضمان الاجتماعي؟ ولماذا الشعب جله مقترض من البنوك.. اشق الكرفته؟.