بالفيديو.. أردوغان ينتقد «ميركل» لترديدها عبارة «الإرهاب الإسلامي»

تواصل ـ وكالات:

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ترديدها عبارة “الإرهاب الإسلامي” التي تفوهت بها في إشارة منها إلى الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية، مؤكداً لها أنها تُحزن المسلمين، وأنه يرفضها بشدة.

وكانت ميركل قد تحدثت بعد مباحثات ثنائية، عن ضرورة تعاون ألمانيا وتركيا في الحرب على الإرهاب، وحزب العمال الكردستاني، قائلة: “تحدثنا بالتفصيل عن قضية التصدي للإرهاب الإسلامي، وضد كل صورة من صور الإرهاب، وأيضاً إرهاب حزب العمال الكردستاني”.

ورد أردوغان على ميركل بقوله: “إن هذا التعبير غير صحيح؛ لأن الإسلام والإرهاب لا يمكن ربطهما ببعضهما البعض”، مؤكداً على أنه أمر يُشعر بالحزن أن يستخدم هذا التعبير؛ بسبب جرائم ما يعرف بتنظيم داعش.

وأضاف أردوغان: “نرجو عدم استخدام هذا التعبير، وفي حال استخدامه يجب أن أقف ضده كرئيس مسلم، لا يمكنني بصفة شخصية قبول ذلك؛ لأنه ما دام الأمر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة؛ إذا التزمنا الصمت فهذا يعني أننا نقبل بالأمر”.