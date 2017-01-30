 تحذير للاعبين.. ضرب الكرة بالرأس يعرض للارتجاج الدماغي | صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير للاعبين.. ضرب الكرة بالرأس يعرض للارتجاج الدماغي

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تحذير للاعبين.. ضرب الكرة بالرأس يعرض للارتجاج الدماغي

تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة أمريكية أن لاعبي كرة القدم الذين غالباً ما يضربون الكرة برأسهم يواجهون احتمالاً بالإصابة بأعراض مرتبطة بالارتجاج الدماغي أكثر بثلاث مرات من زملائهم الآخرين.

وقال الطبيب مايكل ليبتون من كلية الطب ألبرت أينشتاين في نيويورك: ‘‘تظهر هذه النتائج أن ضرب الكرة بالرأس مرتبط بالفعل بأعراض ارتجاج دماغي؛ خلافاً لما خلصت إليه دراسة سابقة عزت هذه الأعراض إلى صدمات تلقاها الرأس‘‘.

وخلصت الدراسة إلى أن اللاعبين الذين يميلون كثيراً إلى استخدام رؤوسهم يواجهون أكثر بثلاث مرات احتمال الإصابة بأعراض الارتجاج الدماغي، موضحةً أنها قد تتراوح بين أوجاع الرأس الطفيفة، والدوار، وصولاً إلى فقدان الوعي.

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