10 شخصيات صهيونية تؤثر على قرار أمريكا في عهد «ترامب»

تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة “روزاليم بوست” العبرية، أمس الخميس، النقاب عن وجود 10 شخصيات صهيونية مؤثرة ستعمل في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان: “تعرَّف على كبار المسؤولين اليهود في إدارة ترامب”، مضيفة: “أن الشخصيات اليهودية المؤثرة في إدارة الرئيس الأمريكي ستساهم في صنع القرار”.

وبحسب الصحيفة فإن الشخصيات، هي:

1 – جاريد كوشنر زوج ابنته، والذي سيعمل كمستشار كبير له، لن يحصل على راتب، وسيركز على الشرق الأوسط والكيان الصهيوني، والشراكات مع القطاع الخاص والتجارة الحرة، وتزوج كوشنر من “إيفانكا” ابنة “ترامب” في العام 2009، ولعب دوراً حيوياً في الحملة الانتخابية للرئيس وخاصة في الكيان الصهيوني.

2 – دافيد فريدمان، الذي سيتسلم منصب سفير الولايات المتحدة في الكيان الصهيوني، في نهاية الخمسينيات من العمر، يتكلم العبرية، ويملك بيتاً في حي الطالبية بالقدس الغربية، وهو محامٍ منذ فترة طويلة لترامب، وسبق أن أعلن دعمه للمستوطنات الصهيونية ومولها.

3 – جيسون غرينبلات، سيتولى منصب الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، مع التركيز على الصراع “الفلسطيني – الصهيوني، العلاقات “الأمريكية – الكوبية”، والاتفاقيات التجارية الأمريكية مع دول العالم، وهو يهودي متدين درس في مدرسة دينية بالضفة الغربية أواسط الثمانينيات، وقام بواجب الحراسة المسلحة هناك.

4 – ستيفن منوحين، والذي سيتولى حقيبة المالية في الحكومة الأمريكية، صداقة ترامب ومينوحين تعود إلى 15 عاماً، قبل أن يتولى الشؤون المالية لحملة ترامب عمل مستشاراً له.

5 – ستيفن ميلر، سيتولى منصب مستشار كبير للسياسات، لعب دوراً حيوياً في كتابة الخطابات خلال الحملة الانتخابية لترامب.

6 – كارل إيكان، سيتولى منصب مستشار خاص في قضايا الإصلاح التنظيمية، ويبلغ 80 عاماً، رجل أعمال ومستثمر.

7 – غاري كوهين، 56 عاماً، يرأس المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض، فيما تولى بوريس إيبشتين منصب مساعد خاص للرئيس، ومدير الاتصالات المساعد للعمليات البديلة.

8 – دافيد شولكين، 57 عاماً، طبيب باطني، سيتولى بحسب الصحيفة منصب وزير شؤون المحاربين القدامى؛ إذا ما تم قبوله من قبل الكونغرس. وكان مساعداً للوزير لشؤون الصحة في وزارة شؤون المحاربين القدامى، وشغل مناصبَ رفيعة في مستشفيات، وجامعات، وشركات.

9 – ريد كوديش، سيتولى منصب مساعد الرئيس للمبادرات داخل الحكومات والتكنولوجيا، ومسؤول عن المبادرات التي تتطلب تعاوناً متعدد الوكالات مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والتحديث.

10 – إبراهام بيركوفيتش، 27 عاماً، منصب مساعد خاص للرئيس ترامب، ومساعد لجاريد كوشنر. وهو صديق لكوشنر، بعد تخرجه في الجامعة عمل لصالح شركاته، ويكتب في صحيفة “نيويورك أوبزرفير” المملوكة له أيضاً.