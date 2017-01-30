 محلل اقتصادي يحذر المواطنين من تملك المساكن والأراضي حاليا | صحيفة تواصل الالكترونية

محلل اقتصادي يحذر المواطنين من تملك المساكن والأراضي حاليا

0
محلل اقتصادي يحذر المواطنين من تملك المساكن والأراضي حاليا

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

توقع المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، مزيدًا من الركود والخسائر في السوق العقارية للعام الجاري، ناصحاً بعدم شراء أراضٍ أو تملك أي مساكن خلال الفترة الحالية.

وقال العمري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘: ‘‘إن السوق العقارية، اعتادت أن يكون شهر يناير والربع الأول من كل عام مالي الأفضل أداءً وسيولة، لكن عنوان العام الجاري في 2017 واضح من أوله‘‘.

وكشف عن انخفاض سنوي لقيمة صفقات السوق العقارية في يناير 2017 بـ 46.1%، مشيراً إلى عودة سيولة السوق لمستويات 2012، وأن عمليات واسعة جداً من البيع لا يقابلها شراء.

وأضاف، احذر ثم احذر أيها الباحث عن تملك مسكنك خلال الأشهر القليلة القادمة، من التورّط بالاقتراض والشراء لأي أرض أو مسكن! لا تفرّط بنفسك ومالك.

وتابع العمري، هذا الوقت الذهبي لتجني ثمرة مقاطعة شراء الأراضي والعقار التي بدأت في 21 مايو 2013م لم ولن يهرول وراءك تاجر عقار أو سمسار لأجل عينيك.

 

شاهد ايضا

الفالح: سياسة «ترامب» ستزيد من استثماراتنا النفطية في أمريكا

الفالح: سياسة «ترامب» ستزيد من استثماراتنا النفطية في أمريكا

استقرار النفط بِفعل خفض روسيا للإنتاج

استقرار النفط بِفعل خفض روسيا للإنتاج

خبير اقتصادي يتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى نهاية العام الجاري

خبير اقتصادي يتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى نهاية العام الجاري

قرارات الرئيس الأمريكي ترفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع

قرارات الرئيس الأمريكي ترفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع

التعليقات

  1. اعتقد ما فيه ركود ونزول اكثر من كذا وكل هذا كان بسبب نزول أسعار النفط والآن بدأت تتعافى وتتحسن كما هو حال سوق الأسهم السعودية يكفي تهويل وتأجيج إشاعاتكم تأثر على نمو الاقتصاد السعودي بأكمله ولها تبعيات على المواطن والدولة

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>