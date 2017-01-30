الخدمة المدنية تصدر عدة قرارات بشأن خطة تصنيف الوظائف

تواصل – خالد العبدالله:

أصدرت وزارة الخدمة المدنية عدة قرارات في ما يتعلق بخطة تصنيف الوظائف والمتمثلة في إعادة تقييم كافة البرامج الإعدادية بعد المرحلة الثانوية العامة أو المتوسطة أو الابتدائية.

وتضمنت القرارات أن تكون الدرجة (الثالثة) من المرتبة (السابعة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بغض النظر عن مدة الدراسة وعدد الساعات في الحاسب الآلي، وتكون الدرجة (الثالثة) من المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس من كليات اللغات والترجمة بكافة أنواع اللغات، وتكون الدرجة (الأولى) من ذات المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي اللغة الإنجليزية من غير كليات اللغات والترجمة، وأن يكون الحد الأدنى من التأهيل العلمي للمجموعة النوعية لوظائف الإفتاء والوعظ والدعوة والإرشاد الشهادة الجامعية (درجة البكالوريوس)، وأن تبدأ سلسة فئات وظائف الوعظ، وسلسلة وظائف الإرشاد من المرتبة (السادسة)، وتمتد إلى سلاسل فئات وظائف الوعظ للمرتبة (الثانية عشر)، وتكون الدرجة (الثانية) من المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية لوظائف الإفتاء والوعظ والدعوة والإرشاد، ووظائف الهيئات الدينية.

وشملت القرارات أن يستمر القائمون على رأس العمل ممن يشغلون وظائف تقل عن الحد الأدنى للمستوى الوظيفي لهذه الوظائف أو لا يتوفر لديهم الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب بعد التعديل، بالترقية في ذات السلسلة الوظيفية، وقد تم تعديل دليل تصنيف الوظائف الموجود في البوابة الإلكترونية للوزارة وفق تلك القرارات من تاريخ تطبيقها.

وتأتي هذه القرارات انطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية بإجراء التحديث المستمر لخطة تصنيف الوظائف بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات في مجالات الخدمة المدنية، ومراجعة الأوزان الوظيفية لعدد من المؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على واجبات ومسئوليات الوظيفة العامة، ومعادلة العرض والطلب في سوق العمل.