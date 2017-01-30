اعتقال مواطن بالهند بسبب هاتفه

تواصل – الرياض:

اعتقلت السلطات الهندية مواطنا في منتجع سياحي لاستعماله هاتفا يعمل على الأقمار الصناعية، حسبما ذكرت صحيفة «ديكان كرونيكل» الهندية أمس.

وأوضحت الصحيفة، أن شرطة مقاطعة جايسالمر بولاية راجاستان داهمت منتجعا مساء أمس الأول بناء على معلومة وصلتها، وضبطت المواطن (48 عاما) وبحوزته هاتف يعمل على الأقمار الصناعية.

وأشارت إلى أنه فشل في تقديم وثائق تبرر حمله لذلك النوع من الهواتف، حيث اصطحبته الشرطة و4 هنود كانوا معه في المنتجع إلى مركز الشرطة، وأبلغت الاستخبارات الهندية التي شاركت في استجوابهم.