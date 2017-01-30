جدة.. وفاة و10 إصابات بسبب السرعة الزائدة على طريق ذهبان

تواصل – فهد بن حافظ:‬‎

أكد المتحدث بإسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبوزيد، أن السرعة الزائدة على طريق ذهبان بإتجاه درة العروس في محافظة جدة مساء اليوم، تسببت عن وفاة فرد وإصابة 10 آخرين.

وتابع أبوزيد، أنه فور تلقي البلاغ، توجهت الفرق الإسعافية لموقع الحادث، تحت إشراف القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين، وتم نقل المصابين، إلى مجمع الملك عبدالله الطبي، وإصابتين إلى مستشفى الملك فهد العام، وتم تقديم الإسعافات لأحد المصابين بموقع الحادث.

وعزا متحدث الهلال الأحمر، حادث السير إلى السرعة الزائدة، كما أهاب بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة.