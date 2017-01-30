 السجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة التلاعب ببيانات «حساب المواطن» | صحيفة تواصل الالكترونية

السجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة التلاعب ببيانات «حساب المواطن»

3
السجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة التلاعب ببيانات «حساب المواطن»

 

تواصل – الرياض:

توعد برنامج ‘‘حساب المواطن‘‘ بتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير بحق مزودي خدمته بمعلومات غير صحيحة، وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال.

كما ألزم برنامج ‘‘حساب المواطن‘‘ كافة المستخدمين الراغبين في التسجيل به، بالموافقة على إقرار وتعهد يفيد بصحة كافة البيانات والمستندات والوثائق التي يتم الإفصاح عنها.

وبين البرنامج، في الإقرار، أنه يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على الحسابات البنكية والاستثمارية، أو حسابات المؤسسات والشركات التي يمتلكها المستخدم، وكذلك طلب أي معلومة دخول مستحقة للمستخدم، سواء من العمل لدى القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، أو غير الربحي.

شاهد ايضا

«فوكس نيوز»: هجوم الفرقاطة ربما يستهدف سفينة حربية أمريكية

«فوكس نيوز»: هجوم الفرقاطة ربما يستهدف سفينة حربية أمريكية

«الشؤون البلدية»: بدء حظر بيع مشروبات الطاقة والتبغ للقاصرين

«الشؤون البلدية»: بدء حظر بيع مشروبات الطاقة والتبغ للقاصرين

«الترفيه»: سنعمل على عودة المسرح وتنظيم 70 فعالية أسبوعياً

«الترفيه»: سنعمل على عودة المسرح وتنظيم 70 فعالية أسبوعياً

توقعات بكُتلة هوائية شديدة البرودة على المملكة اليوم

توقعات بكُتلة هوائية شديدة البرودة على المملكة اليوم

٣ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>