السجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة التلاعب ببيانات «حساب المواطن»

تواصل – الرياض:

توعد برنامج ‘‘حساب المواطن‘‘ بتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير بحق مزودي خدمته بمعلومات غير صحيحة، وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال.

كما ألزم برنامج ‘‘حساب المواطن‘‘ كافة المستخدمين الراغبين في التسجيل به، بالموافقة على إقرار وتعهد يفيد بصحة كافة البيانات والمستندات والوثائق التي يتم الإفصاح عنها.

وبين البرنامج، في الإقرار، أنه يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على الحسابات البنكية والاستثمارية، أو حسابات المؤسسات والشركات التي يمتلكها المستخدم، وكذلك طلب أي معلومة دخول مستحقة للمستخدم، سواء من العمل لدى القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، أو غير الربحي.