 خبير اقتصادي يتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى نهاية العام الجاري | صحيفة تواصل الالكترونية

خبير اقتصادي يتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى نهاية العام الجاري

1
خبير اقتصادي يتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى نهاية العام الجاري

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قال الخبير الاقتصادي فواز الفواز، إن المملكة تواجه تحديات اقتصادية ومالية وتنموية وحضارية، واختصارها في منظار التحدي المالي خطأ جسيم.

وأضاف الفواز في حديثه عبر برنامج يا هلا: “عندما نرفع أسعار البنزين، أو المياه، عند نقطة معينة نستطيع أن نتحكم بكمية الاستهلاك”.

وأشار إلى أن “90% من العاملين في القطاع الخاص في المملكة وافدون، هذا وضع نشاز وغير طبيعي حتى لو كانت العمالة ذات جودة”، وأشار الفواز إلى أن الأنباء عن رسوم الأراضي البيضاء، أثرت على أسعارها، لكن ننتظر التطبيق”.

من ناحيته أوضح مازن السديري رئيس قسم الأبحاث بإحدى الشركات الاستثمارية: أن دخل المملكة غير النفطي أصبح يشكل 30% العام الماضي، وحالياً يقترب من 35%؛ وذلك لإعادة الهيكلة الاقتصادية.

وتوقَّع السديري: أن يستمر مستوى التضخم مرتفعاً حتى نهاية 2017م؛ بسبب الإجراءات التي سوف تتخذ، موضحاً أن هدف الضريبة المضافة تقليص المواد الضارة، وأضاف: “الضريبة على السلعة، وليست على الدخل”.

شاهد ايضا

قرارات الرئيس الأمريكي ترفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع

قرارات الرئيس الأمريكي ترفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع

بـ700 ألف منتج.. وزير التجارة يدشن تطبيق «تخفيضات» (صور)

بـ700 ألف منتج.. وزير التجارة يدشن تطبيق «تخفيضات» (صور)

«العفالق»: تجميد المشاريع الحكومية يُجبر شركات المقاولات على الخروج من السوق

«العفالق»: تجميد المشاريع الحكومية يُجبر شركات المقاولات على الخروج من السوق

بالتوازي مع قرارات «ترامب».. الذهب يتراجع أمام الدولار

بالتوازي مع قرارات «ترامب».. الذهب يتراجع أمام الدولار

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>