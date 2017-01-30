خبير اقتصادي يتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى نهاية العام الجاري

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قال الخبير الاقتصادي فواز الفواز، إن المملكة تواجه تحديات اقتصادية ومالية وتنموية وحضارية، واختصارها في منظار التحدي المالي خطأ جسيم.

وأضاف الفواز في حديثه عبر برنامج يا هلا: “عندما نرفع أسعار البنزين، أو المياه، عند نقطة معينة نستطيع أن نتحكم بكمية الاستهلاك”.

وأشار إلى أن “90% من العاملين في القطاع الخاص في المملكة وافدون، هذا وضع نشاز وغير طبيعي حتى لو كانت العمالة ذات جودة”، وأشار الفواز إلى أن الأنباء عن رسوم الأراضي البيضاء، أثرت على أسعارها، لكن ننتظر التطبيق”.

من ناحيته أوضح مازن السديري رئيس قسم الأبحاث بإحدى الشركات الاستثمارية: أن دخل المملكة غير النفطي أصبح يشكل 30% العام الماضي، وحالياً يقترب من 35%؛ وذلك لإعادة الهيكلة الاقتصادية.

وتوقَّع السديري: أن يستمر مستوى التضخم مرتفعاً حتى نهاية 2017م؛ بسبب الإجراءات التي سوف تتخذ، موضحاً أن هدف الضريبة المضافة تقليص المواد الضارة، وأضاف: “الضريبة على السلعة، وليست على الدخل”.