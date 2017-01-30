إطلاق البوابة الإلكترونية لبرنامج «حساب المواطن»

تواصل – خالد العبدالله:

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -اليوم الثلاثاء- البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، ليكون التسجيل في البرنامج متاحًا من خلالها.

ويمكن التسجيل في البرنامج عبر إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ويتمكن المواطن بعدها من تعبئة نموذج التسجيل.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

ووفقاً لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن، كما أن مخرجات التسجيل ستعرض على لجنة وزارية مسؤولة عن برنامج حساب المواطن لتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

رابط بوابة «حساب المواطن» من هنا