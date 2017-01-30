فيديو يكشف تورط إيران في استهداف الفرقاطة السعودية

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

كشف مقطع فيديو بثته قناة “العالم” الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تورط طهران في استهداف الفرقاطة السعودية باستخدام ثلاثة زوارق حوثية؛ ما أسفر عن استشهاد اثنين من طاقمها وإصابة ثلاثة آخرين.

ويظهر من خلال الفيديو سماع صوت شخص يتحدث اللغة الفارسية، قبل أن يُسمَع صوت مسلحين حوثيين بعد ذلك، الأمر الذي يكشف تورط إيران في استهداف الفرقاطة.