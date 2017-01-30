 تخلّص من الكسل على الطريقة اليابانية! | صحيفة تواصل الالكترونية

تخلّص من الكسل على الطريقة اليابانية!

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تخلّص من الكسل على الطريقة اليابانية!

تواصل – وكالات:

يعاني الكثير من مشكلة “الكسل”، والتباطؤ في إنجاز المهام اليومية، وعدم القدرة على إيجاد حلول لتغيير نمط الحياة المتباطئة إلى أخرى تتّقد نشاطاً، بهدف إنجاز الأعمال المؤجلة وصولاً إلى الأهداف المحددة سلفا.

وينصح خبراء التنمية البشرية باتباع طريقة يابانية تُسمّى “Kaizen” أي كايزن أو مبدأ الدقيقة الواحدة، وهي طريقة بسيطة يمكنها معالجة الكسل بشكل نهائي إذا ما طبقت القواعد.

ما هي الـ كايزن؟

مصطلح يتكون من كلمتين يابانيتين وهما: كاي “Kai” وتعني التغيير، زن “zen” وتعني للأفضل، وتترجم إجمالاً: “Kaizen” إلى “Continual Improvment” أي التحسن المستمر.

ابتكر فلسفة الكايزن الياباني “تاييشي أهونو” وكان الهدف تطوير قيادة المؤسسات الصناعية والاقتصادية، حيث كان المجال الأساسي لتطبيق الفلسفة أماكن العمل والشركات، لكنه سرعان ما تطور ليشمل جميع جوانب الحياة.

كيف تطبّق الـ كايزن؟

تستند الفكرة على أن يقوم الشخص بممارسة شيء ما لدقيقة واحدة يومياً وفي ذات الوقت. حتى أن أكثر الأشخاص كسلاً بإمكانه تخصيص دقيقة واحدة من الأربعة وعشرين ساعة من يومه لفعل شيء ما، فذلك سيساعده في طريقه للوصول إلى هدفه.

وبدلاً من الخوف من المجهول، يمكنك وضع أهداف واقعية والتي ستمنحك مشاعر الإنجاز، والتي بدورها ستحفزك على فعلها أكثر وأكثر. وستبدأ تدريجياً بزيادة الوقت الذي تقضيه في إنجاز المهمة التي وضعتها لنفسك.

تخصيص دقيقة واحدة لفعل أي شيء يومياً سيجعلك أكثر نشاطاً وسيدربك على استغلال الوقت بشكل أفضل، فلا تستهن بهذه الدقيقة، فهي تفعل الكثير!

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