مُعلّمة الطفلة «لدن العودة» تمكُث معها ليلة كاملة بعد وفاة والدتها

تواصل – الرياض:

قضت عائشة الثويني معلمة الطالبة لدن سلمان العودة، ليلة كاملة مع الطفلة بعد فقدان والدتها إثر حادث مروري يوم الأربعاء الماضي.

وقالت مديرة عام التدريب والابتعاث بوزارة التعليم، جواهر الشثري: “نفخر بالعديد من المعلمين والمعلمات ممن يعملون بإخلاص وحب كبيرين لتلاميذهم ويدفعون من جهدهم وأوقاتهم وأموالهم الشيء الكثير دون جزاء أو شكر”.

من جانبه، قال متحدث التعليم، مبارك العصيمي: “الأستاذة عائشة نموذج مشرق لزميلاتنا في التعليم ولسمو العلاقة التربوية بين المعلمة والطالبة.. بُورك فيها”.

يذكر أن حادثاً مرورياً مروعاً أدى إلى وفاة زوجة سلمان العودة وابنه مساء الأربعاء الماضي، إثر اصطدام المركبة التي كانت تقل الزوجة و3 من أبنائه بشاحنة على طريق شقراء.