سودانيون يلحّون على صديقهم بإعفاء مواطن صدم سيارته (فيديو)

تواصل – متابعات:

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو وثّقه مواطن، لمجموعة مقيمين سودانيين يُلحّون على سوداني آخر بالصفح عن مواطن صدم سيارته متعهدين بتحمُّل تكاليف إصلاحها، قائلين له: “عيب في حقنا كسودانيين أن نأخذ العوض، سامح واتركه يذهب مع عائلته، ونحن نتكفّل بتصليحها”.

وأظهر الفيديو حادثاً مرورياً وقع بين سيارة مواطن من نوع “لاند كروزر” وسيارة مقيم سوداني من نوع “هايلوكس”، وتجمّع أشخاص حول موقع الحادث، وألحّ أصدقاء المقيم عليه بأن يسامح المواطن ولا يأخذ منه تعويضاً على أن يتكفلوا هًم بإصلاح السيارة.

وعبّر مصوّر الفيديو عن إعجابه الشديد من تصرّف المُقيمين مع مُقيم من بلدهم، في وقت أشاد فيه عدد من المغردين بأبناء الجالية السودانية، مؤكدين أنهم يتميّزون بالأمانة وحسن التعامل، فيما ذكر آخرون مواقف مشابهة حدثت معهم مع مقيمين سودانيين ومقيمين من جنسيات أخرى.