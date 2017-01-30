اكتمال تسجيل 900 ألف من مستحقي الضمان في «حساب المواطن»

تواصل – متابعات:

أعلن المشرف العام على برنامج “حساب المواطن”، المهندس ماجد العصيمي، اكتمال تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي الأساسيين في برنامج “حساب المواطن” ببلوغ عددهم حتى أول من أمس 896.957، مؤكداً أن التسجيل متاح على مدار24 ساعة على البوابة الإلكترونية.

وجاءت الرسائل الواردة للمستفيدين: “عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي، تمّ تسجيلك تلقائياً في حساب المواطن ولست بحاجة للدخول على بوابة البرنامج، ويمكنك الاطلاع على بياناتك وتحديثها عند الحاجة عبر البوابة بعد تاريخ 2 – 6 – 1438 الموافق 1 – -3 2017”.

وتفاعل الحساب الرسمي للبرنامج مع استفسارات العديد من المتابعين للحساب على “تويتر” وبلغ عدد المتابعين 88.639 وما زال العدد في تزايد.

وأوضح العصيمي، أن التسجيل عبر منصة واحدة تكون على رابط “حساب المواطن”، بحيث يقوم المواطن بإدخال رقم سري وتسجيل رقم الهاتف وتاريخ الميلاد بالهجري، ثمّ تعبئة بياناته عبر 7 خطوات تشمل معلومات عامة وبيانات المرافقين، بحسب “الوطن”.

وفيما يخص مستفيدو الضمان سيتم إيداع مبلغ الدعم على حسابهم البنكي، ومن ضمن مجهودات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قيام مراكز للتنمية الاجتماعية ببعض المناطق بالإعلان عن وجود جمعيات تمّ تحديدها لتقديم خدمات تسجيل لدى البرنامج بالمجان، لتًبح معتمدة من التنمية الاجتماعية.

وفيما يلي الفئات المشمولة في برنامج حساب المواطن:

1- أفراد التأهيل الشامل

2- من يملك سجلا تجاريا، وسيتم النظر في دخله الشهري إن كان يستحق إعطاء البدل

3- جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي

4- موظفو السلك العسكري

5- موظفو القطاع الخاص

6- الطلاب والطالبات الجامعيون الذين يسكنون بعيدا عن أسرهم في مسكن مستقل

7- الابن والابنة ممن يسكن مع والديه يعطى الدعم لرب الأسرة ممن لديه الولاية على الأفراد المرافقين له

8- حاملو بطاقة التنقل

9- السعودية المتزوجة من غير سعودي

10- الفرد السعودي المستقل بالمسكن