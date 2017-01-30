 مسؤول بالبيت الأبيض: اتجاه لحظر مواطني المملكة ومصر من دخول أمريكا | صحيفة تواصل الالكترونية

مسؤول بالبيت الأبيض: اتجاه لحظر مواطني المملكة ومصر من دخول أمريكا

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مسؤول بالبيت الأبيض: اتجاه لحظر مواطني المملكة ومصر من دخول أمريكا

تواصل – وكالات:

رجح كبير موظفي البيت الأبيض، مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ينس بريباس، اتجاه الرئيس الأمريكي إلى إصدار قرارات تنفيذية إضافية، من شأنها أن توسع قائمة الدول الإسلامية المستهدفة بحظر هجرة مواطنيها لأمريكا لتشمل المملكة ومصر.

وقال بريباس ‘‘إن القائمة المرتقبة قد تشمل المملكة العربية السعودية، ومصر، وباكستان، وأفغانستان‘‘ زاعماً أن القرارات التنفيذية المرتقبة للبيت الأبيض هدفها حماية الأمريكيين وفقاً لشبكة ‘‘إن بي سي‘‘.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في الوقت نفسه أن واشنطن ستعيد إصدار تأشيرات دخول الولايات المتحدة لمواطني جميع الدول بعد 3 أشهر، وذلك لوضع سياسات أكثر أمناً.

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