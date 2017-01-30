اغتيال المسلم الوحيد بالحزب الحاكم في ميانمار (صور)

تواصل – وكالات:

قتل مسلحون مجهولون في ميانمار، “أو كو ني” الذي يعد أحد المستشارين القانونيين، والمسلم الوحيد، في حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية الحاكم لدى وصوله من رحلة عمل حكومية في إندونيسيا.

وقال سان ناينج مساعد المستشار كو ني: إن “مسلحا مجهولا قتل المحامي وأصاب اثنين أمام محطة الوصول الرئيسية في مطار يانجون الدولي”، بحسب وكالة “رويترز”.

وذكر مسؤولون أن الشرطة تمكنت من اعتقال منفذ الاغتيال، لكن الدافع وراء الجريمة ما زال مجهولا، وهذه هي أول عملية اغتيال سياسي في ميانمار منذ الانتخابات العامة في نوفمبر 2015، وأظهرت صور، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بركة من الدماء حول رأس المحامي القتيل.