اليمن.. أبناء القبائل يرفضون الانضمام لمليشيا الحوثي

تواصل – وكالات:

رفض أبناء القبائل اليمنية الانضمام لمليشيا الحوثي الانقلابية بعد الهزائم والخسائر المتوالية التي منيت بها تلك المليشيات في المعارك أمام الجيش الوطني اليمني والمقاومة المدعومين بطيران التحالف العربي.

وكشفت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، أن ميليشيا “الحوثي” فشلت مجدداً في حشد مقاتلين من أبناء قبائل عمران لجبهات القتال بعد تلقيها هزائم كبيرة.

وقالت المصادر: إن “محمد على الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية، وفيصل جعمان محافظ عمران المعين من قبل المليشيات زاروا عصر الأحد، مركز مديرية مسور، بغرض التحشيد وجمع مقاتلين”.

وأضافت: أن أبرز مشايخ المديرية، الشيخ محمد حزام الفقيه القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، لم يحضر هذا اللقاء رفضاً لضغوط المليشيات على المواطنين بإرسال أبناءهم لمحارق الموت.

ورد “الفقيه” على طلب ميليشيا “الحوثي” بقوله: “نحن لا نفرض على أحد القتال ولن يفرض علينا أحد، وكل واحد وقناعته”، منوهاً إلى أنه خرج تاركاً الاجتماع لينفضّ بعده أغلب المجتمعين دون أن تحقق المليشيا أي هدف لها من ذلك الاجتماع.