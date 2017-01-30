الصين.. نمر يفترس رجلاً أمام زوجته وابنته (فيديو)

تواصل – وكالات:

لفظ رجل أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه، بعد أن افترسه نمر أمام زوجته وابنته في حديقة مدينة “Ningbo” للحيوان في الصين، بحسب مقطع فيديو متداول.

وتناقلت وسائل إعلام في الصين، مقطع فيديو يظهر افتراس النمر للرجل، وصراخ زوجته كما سمع صراخ عدد من مرتادي الحديقة حين انقض النمر على الرجل وأمسك بعنقه غارزا أنيابه فيه.

وابتعد الزوج عن زوجته وابنته وعبر حاجزاً مائياً يفصل الزوار عن موقع عيش النمور التي كانت تتناول طعامها، وحين دنا منها أكثر هاجمه نمر وسيطر عليه في الحال، عندها بدأ الصراخ والعويل، بحسب صحيفة “South China Morning Post”.

وأسرع حراس في حديقة “نينغبو” للحيوان لاستخدام مفرقعات نارية، وخراطيم مياه عملاقة لتفرقة النمور وإخافتها، خصوصاً الممسك بالرجل إلا أن النمر استمر بما كان ممعناً فيه من الافتراس، وظلّ يسحب الرجل ويعض فيه، والرجل يصرخ ويتلوى، إلى أن وجد الحراس حلاًّ لكنه جاء متأخراً بإطلاق رصاصتين على النمر المعاند من بندقية وقتله، وحين ابتعد النمران الآخران، هرع الحرس إلى المكان وسحبوا الرجل الذي نقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى قريب، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله للمستشفى.