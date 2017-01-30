 ردا على ترامب.. مسلمون يحولون مطارات أمريكا إلى مساجد للصلاة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

ردا على ترامب.. مسلمون يحولون مطارات أمريكا إلى مساجد للصلاة (صور)

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ردا على ترامب.. مسلمون يحولون مطارات أمريكا إلى مساجد للصلاة (صور)

تواصل – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر جماعات من المسلمين يصلون في مطارات أمريكا، ردا على النزعة العنصرية التي تسبب ترامب في إشعال جذوتها ضد المسلمين.

وعلق الباحث في مقارنة الأديان، عصام مدير، على الصور قائلا: ‏”المسلمون الذين كانوا قبل أمس يخشون التحدث بالعربية في مطارات أمريكا صاروا يصلون جماعات داخلها”.

فيما قال المغرد عاصم السيد: “مطارات أمريكا أصبحت كالمساجد تقام فيها الصلاة فالإسلام من صفاته الانتشار”.

وعلق الإعلامي جمال ريان قائلا: “الرئيس الامريكي دونالد ترمب يحول صالات المطارات الامريكية الى مساجد للمصلين الأمريكين المسلمين”، في إشارة إلى رد فعل مسلمي أمريكا وتحديهم لقرارات العنصرية بالصلاة في المطارات.

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