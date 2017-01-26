 الفول السوداني صيدلية علاج طبيعي.. تعرَّف على فوائده | صحيفة تواصل الالكترونية

الفول السوداني صيدلية علاج طبيعي.. تعرَّف على فوائده

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الفول السوداني صيدلية علاج طبيعي.. تعرَّف على فوائده

تواصل – وكالات:

أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الدكتور مجدي بدران، أن تناول الفول السوداني يحمي الجسم من أمراض كثيرة، أبرزها: السرطان، والزهايمر، والسكري، وأمراض القلب.

وقال بدران: ‘‘إن الدراسات العلمية الحديثة، أثبتت أن الفول السوداني يحتوي على عناصر غذائية كبيرة ومهمة تفيد في رفع كفاءة الجهاز المناعي للجسم، وتحمي من أمراض القلب، والأوعية الدموية، والإصابة بالزهايمر، والسرطان، وتقلل من أعراض الشيخوخة‘‘.

وأشار إلى أن الفول السوداني يحتوي على 25% من البروتينات التي تجدد أنسجة الجسم، وبه عناصر غذائية عديدة، مثل: حامض الفوليك، والمنغنيز، والنياسين، وفيتامينات عديدة تحمي القلب والشرايين، وتؤدي لخفض الكوليسترول الضار، وتحمي من الميكروبات والسموم.

وأكد بدران: أن قشرة الفول السوداني تحتوي على مضادات أكسدة، وبه مادة خصبة لتجديد الخلايا، والحفاظ على النضارة، وزيته نباتي غني بالبروتين، ومضادات الأكسدة، والأملاح المعدنية المهمة للجسم.

وأضاف: أن الفول السوداني غني كذلك بمادة النياسين، التي تحمي الجسم من الزهايمر، ومنع تكون حصوات المرارة، كما أنه غني بالألياف التي تساعد الجسم في التخلص من السموم، وإنقاص الوزن، وطرد السموم من الجسم، والحماية من الربو.

وأكد: أن الفول السوداني يحتوي أيضاً على مادة ‘‘التربتوفان‘‘ التي تنتج مادة السيروتنين بالجسم؛ وبالتالي تحمي الإنسان من الاكتئاب والتوتر وتؤدي لتعديل المزاج العام.

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