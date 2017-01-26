 التسليم خلال 3 سنوات.. طرح 120 ألف وحدة سكنية متنوعة | صحيفة تواصل الالكترونية

التسليم خلال 3 سنوات.. طرح 120 ألف وحدة سكنية متنوعة

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التسليم خلال 3 سنوات.. طرح 120 ألف وحدة سكنية متنوعة

تواصل – متابعات:

كشف المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود عن الآلية المتبعة لتوزيع 120 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري بجميع المناطق.

وأوضح أن الآلية ستكون منظّمة، وعادلة، ومتوازنة، تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق، حيث سيتم تخصيص المنتج السكني بدعم من الدولة، بما يتلاءم مع قدرات المواطن المادية، وحاجاته الاجتماعية، بمتوسط سعر أقل من السوق.

وقال المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني إن تصميم الوحدات السكنية سيكون متنوعاً، وبمختلف المساحات، موضحاً أن موعد تسليمها يستغرق مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ التخصيص، وسيتم إعلان المستفيدين شهرياً عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكنى”، وفقاً لـ”المدينة”.

وبين أن آلية التخصيص حددت نصيب كل منطقة من الـ120 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري، وفق التوزيع التالي: مكة المكرمة (33505) الرياض (9647) المدينة المنورة (9280) القصيم (2906) الشرقية (31891) عسير (9418) تبوك (8703) حائل (3520) الحدود الشمالية (2333) جازان (3467) نجران (3579) الباحة (217) الجوف (1534).

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