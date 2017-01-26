الخطوط السعودية توضح حقيقة تعيين لبنانية مديرة للعلاقات العامة بالشركة

تواصل – الرياض:

أوضح المتحدث الرسمي لشركة الخطوط الجوية السعودية منصور البدر، أن اللبنانية كريستي سركيس تم تعيينها كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي بالشركة، وليس في منصب مديرة العلاقات العامة والإعلام.

وقال البدر وفقاً لـ”الرياض”: إن تعيين اللبنانية “كريستي” جاء نظير خبرتها في هذا المجال بشركات طيران عربية وشركات دولية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد أبدوا استياءهم من تعيين اللبنانية كريستي في الخطوط السعودية، مشيرين إلى وجود كفاءات وطنية مؤهلة في مختلف مجالات الإعلام والعلاقات العامة.