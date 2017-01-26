سوريا.. مكالمة هاتفية تكشف وجود «الأسد» في المستشفى (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

كشف اتصال هاتفي وهمي أجرته المعارِضة السورية “ميسون بيرقدار”، عن وجود رئيس النظام السوري بشار الأسد بمستشفى الشامي الواقع بحي “المهاجرين” في دمشق.

وأوهمت ميسون عبر اتصالها، من رد عليها عبر هاتف المستشفى، بأنها تتحدث “من مكتب الرئيس الأسد في القصر الرئاسي”، لتطلب منه عدم مد وسائل الإعلام بأية معلومات عن وجوده في المستشفى.

من جانبه، بادر من رد عليها عبر الهاتف بالتأكيد على الالتزام بعدم إفادة المتصلين بأية معلومات عن وجود الأسد بالمستشفى وأنه سيفعل ما طلبت.

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية تحدثت مؤخراً عن إصابة رئيس النظام السوري بورم دماغي بدأت أعراضه تظهر عليه بشدة خلال الفترة الأخيرة.

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