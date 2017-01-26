شركات بيع السيارات بالتقسيط تُخالف شروط «سمة»

تواصل – الرياض:

تجاهلت شركات تقسيط بيع السيارات، شروط الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» بشأن المعلومات السلبية المدرجة عن العملاء قبل عملية البيع، بأتاحتها فرصة الشراء بالتقسيط لُهم، مما اُعتبر بأنه محاولة للخروج من تباطؤ المبيعات وتوفير سيولة للشركات.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية سعيد البسامي: إنّ «سمة» تسجّل كافة حالات تعثر الأفراد في سداد الأقساط، الأمر الذي يتصادم مع رغبة متعثري المبالغ البسيطة في شراء سيارة بالتقسيط مع موقفهم الائتماني، حيث تهدف الشركات لجذب المشترين وتنشيط مبيعاتهم للخروج من دائرة تباطؤ المبيعات، مع السيطرة على سوق السيارات – وفقاً لـ”اليوم”-.

ولفت البسامي، إلى أنّ التنافس في جذب المشترين تمثّل في عِدةّ صور منها تقديم تخفيضات في الأسعار، أو تسهيلات وتيسيرات مغرية سواءً في مجال البيع بالتقسط أو الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك في خطوة اعتبرها الخبراء تهدف إلى ترويج مبيعات السيارات.