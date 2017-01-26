خلال 14 ساعة.. تبرعات بأكثر من 325 ألف دولار لإعادة بناء مسجد بأمريكا

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أطلق شاب مسلم أمريكي يدعى “عمر رشيد” حملة تبرعات تستهدف جمع 450 ألف دولار عبر الإنترنت لصالح إعادة بناء المركز الإسلامي بفيكتوريا الواقعة بولاية تكساس الأمريكية والذي احترق فجر السبت.

ولاقت الحملة تعاطفا واسعا خاصة بعد قيام مواقع إخبارية بنشر رابط حملة التبرع خلال تغطيتها لتطورات الحريق. وجمعت الحملة خلال الـ14 ساعة الماضية أكثر من 325 آلاف دولار من نحو 7350 شخص، في وقت عرض فيه البعض تقديم المساعدة الحرفية في عملية إعادة البناء.

وطالب حساب المركز الإسلامي على “فيسبوك” بعدم تسييس حادثة احتراق المسجد انتظارا لظهور نتائج التحقيقات الجارية.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” حظر دخول مواطني 7 دول مسلمة للأراضي الأمريكية لمدة 90 يوما على الأقل.

وأدى مسلمو فيكتوريا صلاة فجر السبت في الشارع أمام المسجد الذي ظل يحترق لساعات وسط محاولات من قبل رجال الإطفاء لإخماده.

وكان المركز الإسلامي الذي يشمل المسجد قد تعرض للسرقة قبل أيام وكتب على جدرانه قبل سنوات كتابات عنصرية تحمل كراهية للمسلمين.