محافظ حفر الباطن معتذرا: مقطع حراسة مهرجان الربيع «اجتهاد شخصي» (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

أثار مقطع فيديو متداول، لمحافظ حفر الباطن خلال افتتاح مهرجان الربيع والتراث أمس، جدلاً واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قام مرافقو المحافظ بتطويقه وعمل حاجز عليه لعزله عن المتواجدين في افتتاح المهرجان.

من جهته، قدم محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان، اعتذاره عما بدر في المقطع المتداول خلال افتتاح مهرجان الربيع والتراث، لافتا أن ما تضمنه المقطع محض اجتهادات شخصية لشباب متطوعين.

وأكد العطيشان أن توجيه ولاة أمرنا، تشدد على التواصل مع المواطن، وعدم الابتعاد عنه، مشيرا إلى أن ما حدث هي اجتهادات منظم لم يحالفه الحظ، لم تكن المحافظة على الدراية بتلك الإجراءات.

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت، أمس، افتتاح مهرجان الربيع والتراث الأول والذي تستمر فعالياته لمدة 30 يومًا في متنزه الملك سلمان بن عبدالعزيز على طريق الكويت، يُقدم خلاله أكثر من 100 فعالية، وتقام الفعاليات على مساحة 33 ألف متر مربع.