«الجمارك» تضع 10 شروط لاستيراد السيارات المستعملة

تواصل – الرياض:

أعلنت الجمارك السعودية ضوابط استيراد السيارات المستعملة ابتداءً من العام الجاري، وتتضمن الشروط: عدم السماح لأي شخص باستيراد أكثر من سيارتين في العام، إلا إذا كان لديه سجل تجاري في نشاط المتاجرة بالسيارات، بجانب عدم السماح باستيراد السيارات التي يكون مقودها في الجهة اليمنى.

وشملت أيضاً: عدم السماح باستيراد السيارات التي سبق استخدامها كسيارات أجرة، أو سيارات شرطة، مع السماح باستيراد السيارات الأثرية التي مضى عليها 30 عاماً بهدف الاقتناء.

وجاءت جميع شروط الجمارك الجديدة في “الإنفوجراف” التالي”: