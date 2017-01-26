خليط طبيعي مذهل يحميك من الإصابة بالإنفلونزا

تواصل – وكالات:

قد لا يكون هناك علاج لنزلات البرد أو الإنفلونزا حتى الآن، لكن هناك العديد من الوصفات التي ستساعد على منع الحصول على المرض في المقام الأول.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، كشف فريق من أطباء الفيروسات عن مشروب يكافح الإنفلونزا يحتوي على ستة مكونات سوبرفوود بما في ذلك: الكركم، والزنجبيل، والعسل، والبرتقال؛ لتعزيز المناعة.

وأوضح الأطباء أن هذا المشروب مليء بالمكونات التي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تتميز بخصائص تعزز وتقوى المناعة، حيث إن الكركم يتميز بخصائص مقاومة للالتهابات والسرطان.

ويحتوي المشروب أيضاً على العسل الذي يتميز بخصائص مضادة للجراثيم، إضافة إلى الزنجبيل الذي يخفف الهضم؛ لأنه يحسن صحة الأمعاء.

وإليكم الوصفة المذهلة التي تحمي من الإصابة بالإنفلونزا، وتشمل:

المكونات:

– قليل من الكركم الطازج

– قطعتان من الزنجبيل

– ثلاث ثمرات تفاح

– أربع برتقالات مقشرة

– العسل

– ماء جوز الهند (أو الماء الفوار)

طريقة التحضير:

1 – يتم وضع الكركم والزنجبيل والتفاح والبرتقال بالترتيب المحدد في العصارة.

2 – في كوب طويل يتم إضافة 1 ملعقة صغيرة من العسل ثم ملء الكوب بماء جوز الهند، أو الماء الفوار.

3 – يتم شرب المزيج على الفور.

الكمية:

يتم تناول المزيج مرة يومياً خلال فصل الشتاء للحماية من الأمراض.