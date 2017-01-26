أمريكا تبدأ بتطبيق قرار «ترامب» وتعتقل اللاجئين الواصلين إلى مطاراتها

تواصل – وكالات:

قالت صحيفة ‘‘نيويورك تايمز‘‘ الأمريكية، اليوم السبت، ‘‘إن قرار الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، بإغلاق حدود الولايات المتحدة أمام اللاجئين، وُضع على الفور حيز التنفيذ، بعد أن تم اعتقال اللاجئين الذين وصولوا إلى البلاد جواً في المطارات الأمريكية‘‘.

وأضافت الصحيفة: سعى محامو اثنين من اللاجئين العراقيين المحتجزين في مطار كينيدي في نيويورك لإطلاق سراحهما، كما قدموا اقتراحاً للحصول على تصريح لتمثيل جميع اللاجئين والمهاجرين المعتقلين بشكل غير قانوني في منافذ الدخول.

كان ترامب قد أمر بوقف دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وخلق فراغاً قانونياً للأفراد المتوجهين إلى الولايات المتحدة؛ وسبب الذعر للعائلات الذين ينتظرون وصولهم.