 أمريكا تبدأ بتطبيق قرار «ترامب» وتعتقل اللاجئين الواصلين إلى مطاراتها | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا تبدأ بتطبيق قرار «ترامب» وتعتقل اللاجئين الواصلين إلى مطاراتها

0
أمريكا تبدأ بتطبيق قرار «ترامب» وتعتقل اللاجئين الواصلين إلى مطاراتها

تواصل – وكالات:

قالت صحيفة ‘‘نيويورك تايمز‘‘ الأمريكية، اليوم السبت، ‘‘إن قرار الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، بإغلاق حدود الولايات المتحدة أمام اللاجئين، وُضع على الفور حيز التنفيذ، بعد أن تم اعتقال اللاجئين الذين وصولوا إلى البلاد جواً في المطارات الأمريكية‘‘.

وأضافت الصحيفة: سعى محامو اثنين من اللاجئين العراقيين المحتجزين في مطار كينيدي في نيويورك لإطلاق سراحهما، كما قدموا اقتراحاً للحصول على تصريح لتمثيل جميع اللاجئين والمهاجرين المعتقلين بشكل غير قانوني في منافذ الدخول.

كان ترامب قد أمر بوقف دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وخلق فراغاً قانونياً للأفراد المتوجهين إلى الولايات المتحدة؛ وسبب الذعر للعائلات الذين ينتظرون وصولهم.

شاهد ايضا

«الزراعة»: إزالة «الشريحة الإلكتروينة» تحرم المتسابق من الدخول لمهرجان الإبل

«الزراعة»: إزالة «الشريحة الإلكتروينة» تحرم المتسابق من الدخول لمهرجان الإبل

5 فصائل سورية معارضة تندمج في «هيئة تحرير الشام»

5 فصائل سورية معارضة تندمج في «هيئة تحرير الشام»

«التجارة»: معيارا تعريف حجم المنشآت «الإيرادات» و «عدد العاملين»

«التجارة»: معيارا تعريف حجم المنشآت «الإيرادات» و «عدد العاملين»

142 دواء حكوميا في قبضة الجمارك يوميا

142 دواء حكوميا في قبضة الجمارك يوميا

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>