5 فصائل سورية معارضة تندمج في «هيئة تحرير الشام»

تواصل – وكالات:

أعلنت كل من: “جبهة فتح الشام، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة”، عن اندماجها في تشكيل عسكري واحد باسم: “هيئة تحرير الشام”، بقيادة المهندس أبو جابر هاشم الشيخ.

وجاء في بيان الإعلان عن التشكيل؛ “نظراً لما تمر به الثورة السورية اليوم من مؤامرات تعصف بها واحتراب داخلي يهدد وجودها، وحرصاً منا على جمع الكلمة وتوحيد الصف، فنحن الفصائل الموقعة أدناه، نعلن عن حل كل من الفصائل التالية، واندماجها اندماجاً كاملاً ضمن كيان جديد تحت اسم: “هيئة تحرير الشام” بقيادة المهندس أبو جابر هاشم الشيخ.

ودعا البيان “جميع الفصائل العاملة في الساحة لإتمام هذا العقد، والالتحاق بهذا الكيان جمعاً للكلمة، وحفظاً لمكتسبات الثورة والجهاد؛ ليكون هذا المشروع نواة تجمع مقدرات الثورة، وتحفظ خط سيرها، وتحقق أهدافها المنشودة بإسقاط النظام المجرم، وليعيش أهل الشام بعزة وكرامة في ظل شريعة الرحمن، سائلين المولى أن يمن علينا بالنصر والفتح المبين.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه محافظتا إدلب وحلب توتراً كبيراً بين عدة مكونات عسكرية، على رأسها جبهة فتح الشام، مع عدد من الفصائل الأخرى.