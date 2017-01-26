«التجارة»: معيارا تعريف حجم المنشآت «الإيرادات» و «عدد العاملين»

تواصل – الرياض:

أقر وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، المعايير الجديدة لاحتساب وتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفق إيرادات المؤسسة، وفي حال عدم احتساب الإيرادات يكون المعيار والتعريف بعدد العاملين بالمنشأة بدوام كامل.

وأوضحت مصادر مطلعة: أن المنشآت متناهية الصغر هي التي تكون إيراداتها من صفر إلى 3 ملايين ريال، والمنشآت الصغيرة هي التي تكون إيراداتها أكثر من 3 ملايين إلى 40 مليوناً، والمنشآت المتوسطة من 40 إلى 200 مليون ريال، أما المنشآت الكبيرة فهي التي تتعدى إيراداتها حاجز 200 مليون ريال، بحسب ‘‘الحياة‘‘.

وأضافت المصادر: أنه في حال عدم احتساب الإيرادات يكون عدد الموظفين بدوام كامل هو المعيار، لتكون المنشآت المتناهية الصغر هي التي يكون عدد موظفيها من موظف واحد إلى خمسة موظفين، والمنشآت الصغيرة من ستة إلى 49 موظفاً، والمنشآت المتوسطة هي التي يحدد عدد موظفيها من 50 إلى 249 موظفاً، والمنشآت الكبيرة التي يتجاوز عدد موظفيها 250.