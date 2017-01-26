 142 دواء حكوميا في قبضة الجمارك يوميا | صحيفة تواصل الالكترونية

142 دواء حكوميا في قبضة الجمارك يوميا

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142 دواء حكوميا في قبضة الجمارك يوميا

تواصل – متابعات:

كشفت مصلحة الجمارك، اليوم السبت، عن ضبط مفتشيها لـ143 عبوة دواء يومياً تم صرفها من المستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية، وحاول البعض إخراجها عبر المنافذ إلى دول مجاورة.

وقال المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى: إن “الجمارك قامت خلال عام 2016 بمصادرة 51976 عبوة دواء في 34 واقعة، بمعدل 143 عبوة يومياً”، بحسب صحيفة “الوطن”.

وأضاف أن: “الجمارك تمنع خروج الأدوية التي تحمل شعارات الجهات الحكومية؛ لأن هذه العقاقير تصرف مجاناً من قبل المستشفيات الحكومية، وليست للبيع، ويمنع النظام تصديرها؛ وذلك للحدِّ من استغلالها للحصول على المكسب المادي”.

وأوضح “العيسى”: أنه “لا توجد منافذ جمركية مخصصة للأدوية”، مشيراً إلى أن رجال الجمارك يسمحون لكل راكب بحمل كمية بسيطة للاستعمال الشخصي بموجب وصفة طبية محددة المدة.

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