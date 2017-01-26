 100 مكتب إثيوبي تستعد لإرسال العمالة المنزلية للمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

100 مكتب إثيوبي تستعد لإرسال العمالة المنزلية للمملكة

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100 مكتب إثيوبي تستعد لإرسال العمالة المنزلية للمملكة

تواصل – الرياض:

كشف مصدر مسؤول بسفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، عن تنسيق مشترك يجري حالياً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة؛ لإيجاد آلية متطورة لاستقدام العاملات المنزليات الإثيوبيات خلال الأيام المقبلة.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة الإثيوبية جهزت 100 مكتب لإرسال عمالتها المنزلية، بالإضافة إلى إنشاء عدد من مراكز التدريب والتأهيل، وتفعيل دور السفارة الإثيوبية بالمملكة بتوعية الجالية الإثيوبية بالأنظمة المعمول بها بالمملكة، بحسب “المدينة”.

وتوقع  أن تكون تكلفة الاستقدام بمبلغ لا يتعدى الـ(8) آلاف ريال، بينما يتراوح الراتب الشهري للعاملة بين الـ800 – 1000 ريال، موضحاً أن المكاتب السعودية جاهزة لاستقدام العمالة الإثيوبية.

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