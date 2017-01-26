وزير يمني يكشف حقيقة استثناء أبناء بلده من رسوم الوافدين بالمملكة

تواصل – الرياض:

أعلن وزير المغتربين اليمني المهندس علوي بافقيه، السبت، عدم استثناء اليمنيين المقيمين في المملكة من رسوم الوافدين التي أقرت، أخيراً ويبدأ تطبيقها منتصف العام الحالي.

وقال “بافقيه”: إن “الحكومة اليمنية لم تُبلغ بأي إجراءات لاستثناء اليمنيين من رسوم المرافقين”، معتبراً في الوقت ذاته ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استثناء اليمنيين لا يعدو كونه “اجتهاداً إعلامياً”، بحسب “عكاظ”.

أوضح الوزير اليمني أن آلاف اليمنيين دخلوا المملكة عقب اندلاع حرب “استعادة الشرعية”، لافتاً إلى تصحيح أوضاع 465 ألف يمني، كانوا يقيمون في البلاد بطرق غير نظامية.