رغم تراجع الأسعار.. «مختصون»: المواطنون يفضلون إيجار العقارات على الشراء

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قال مختصون عقاريون ‘‘إن المواطنين يفضلون الإيجار في الوقت الحالي على الرغم من انخفاض أسعار البيع، بديلا عن التمليك، لانتظارهم مزيدا من التراجعات، علاوة على طرح الوحدات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان‘‘.

وتوقعت مكاتب عقارية في الوقت ذاته، استمرار انخفاض أسعار العقارات إلى نقطة التعادل بين قدرة المواطن الشرائية وسعر العقار، ليصبح سعر العرض قريبا من قدرة المواطنين على الطلب.

وعلى الرغم من تفاوت أسعار العقارات في أحياء العاصمة، إلا أن المكاتب العقارية أجمعت على انخفاضها بنسب تراوحت ما بين 15 و30 في المائة خلال يناير الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وتراوحت أسعار متر الأرض في أحياء الأحمدية، وادي لبن، السويدي الغربي، في غرب الرياض بين 1500 إلى 1800 ريال، فيما بلغ سعر الشقة بين 300 إلى 450 ألف ريال، حسب المساحة وعدد الغرف التي تراوح من 2 إلى خمس غرف.

وبلغت أسعار الفلل الجاهزة بمساحة 400 متر، بين 1.6 مليون إلى 1.8 مليون، بينما أسعار بيع الفلل الصغيرة (الدبلوكس) مساحة 200 متر راوحت بين 800 ألف إلى مليون، إلا أن الأسعار انخفضت بشكل عام في أحياء غرب الرياض، بنحو 25 إلى 30 في المائة، مقارنة بالأسعار في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي شرق الرياض التي تضمنت أحياء النسيم الشرقي، الروضة، الصفوة، فقد تراوح سعر متر الأرض بين 1500 إلى 1800 ريال، في الوقت الذي وصلت أسعار الشقق بين 300 ألف إلى 800 ألف، حسب المساحة والموقع. وبشأن الفلل الجاهزة للبيع بالكامل، فقد راوح سعرها بين 1.3 مليون إلى 1.5 مليون بمساحة 500 متر مربع.

وتبين أن الأحياء الجديدة مثل حي الصفوة، تعد أعلى سعرا من الأحياء القديمة، وتبدأ بين 1.5 مليون إلى مليوني ريال بمساحة 500 متر. إلا أن الأسعار تراجعت في مجملها بنسبة 15 في المائة عن العام السابق بشكل عام.

وحازت أحياء النرجس، الياسمين، الملقا، على أعلى الأسعار نظير الإقبال الكبير عليها مقارنة بالمناطق الأخرى بالرياض، حيث تراوح سعر متر الأرض بين 1600 ريال إلى 2200 ريال، بينما أسعار الشقق بين 400 ألف حتى مليون. وبلغت سعر الفلل بمساحة 500 متر بين 1.9 مليون إلى 2.2 مليون، شمال الرياض، والفلل الصغيرة (دوبلكس) بلغت 1.3 مليون إلى 1.5 مليون. إلا أن الأسعار انخفضت في مجملها بنسبة 20 في المائة عن السابق.

وبلغت أسعار أراضي وعقارات جنوب الرياض التي تضمنت أحياء الشفا والفواز والعزيزية، حيث تراوح سعر متر الأرض بين 1300 إلى 1700 ريال. فيما بلغت أسعار الشقق بين 100 ألف إلى 550 ألفا، وأسعار الفلل مساحة 400 متر بين 1.3 مليون إلى 1.5 مليون، وقيمة الفلل الصغيرة (دوبلكس) مساحة 250 متر ما بين 800 ألف إلى مليون ريال. أما الأسعار انخفضت بشكل عام 15 إلى 20 في المائة.

وفي تعليق المختصين والعقاريين على أسعار العقارات في مدينة الرياض، قال العقاري عسكر الميموني، إن هناك ركودا في قطاع العقارات، بسبب عدة عوامل منها رسوم الأراضي، وإحجام المواطنين عن الشراء، مضيفا إن هناك مخططات وأراضي منح تتراجع بشكل ملحوظ شهريا، لافتا إلى أن مخطط الأمانة في شمال الرياض وصل إلى 1700 واليوم أصبح 800 للمتر، وغيرها في شرق الرياض على طريق رماح.