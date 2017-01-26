 «الصحة»: إصابتان بفيروس «كورونا» في الطائف والخرمة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة»: إصابتان بفيروس «كورونا» في الطائف والخرمة

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«الصحة»: إصابتان بفيروس «كورونا» في الطائف والخرمة

تواصل – خالد العبدالله:

كشفت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس “كورونا” في الطائف والخرمة، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء من الحالات المصابة في بريدة، وأكدت الوزارة عدم وقوع أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت: “الإصابة الأولي لمواطن يبلغ من العمر 75 عاماً، وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة للإبل، وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في الطائف ومازالت حالته حرجة”.

وأضافت الوزارة، أن الإصابة الثانية لامرأة تبلغ من العمر 74 عاماً، وهي من الحالات الأولية المخالطة غير المباشرة للإبل، وظهرت عليها أعراض مرضية وأُدخلت مستشفى حكومياً في الخرمة ومازالت حالتها حرجة”.

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