منتقدا ترامب.. «مؤسس فيسبوك»: نحن أمة مهاجرين وأمريكا للجميع

تواصل ـ وكالات:

وجه مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرج، انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب القرارات التي وقّعها خلال الفترة الماضية في حق المهاجرين، والتي تحظر دخول اللاجئين وحاملي عدد من الجنسيات إلى بلاده، قائلاً: ‘‘إن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أمة مهاجرين‘‘.

وأضاف زوكربيرج في منشور له على ‘‘فيسبوك‘‘ مؤكدا فيه: أن أجداده ينحدرون من ألمانيا والنمسا وبولندا، وزوجته بريسكيلا كان والداها لاجئين من الصين وفيتنام، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أمة مهاجرين، وعليهم جميعًا الفخر بذلك.

وأعرب عن قلقه من قرارات ترامب، مضيفا أن الحاجة إلى إبقاء الولايات المتحدة بلدًا آمنًا، تفرض التركيز على الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا محدقًا، دون جعل مَن يقيمون بطريقة غير نظامية في البلاد يعيشون في حالة من الخوف.

ودعا زوكربيرج، إلى إبقاء أبواب أمريكا مفتوحة أمام اللاجئين ومن يحتاجون المساعدة، مضيفًا أن عائلة زوجته، مثلا، ما كانت ستعيش اليوم بالولايات المتحدة لو أن اللاجئين جرى منعهم من دخول البلاد قبل عقود.