مصر تمنع 5 عراقيين ويمنيّاً من السفر لأمريكا بعد قرار «ترامب»

تواصل – وكالات:

قالت مصادر من مطار القاهرة الدولي السبت: ‘‘إن سُلطات المطار منعت 5 عراقيين ويمنيّاً، من السفر إلى الولايات المتحدة؛ بعد قرار ترامب القاضي بمنع دخول مواطني بعض الدول إلى بلاده‘‘.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد جمد الجمعة، دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ومنع مؤقتاً الزائرين من 7 دول إسلامية أخرى، 90 يوماً على الأقل، زاعماً أن هذه الخطوات ستساعد على حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية.

وأضافت المصادر، أن الستة الممنوعين من السفر من القاهرة إلى الولايات المتحدة، أُعيدوا إلى بلادهم، بحسب ‘‘رويترز‘‘.

ويُمنع، بموجب قرار ترامب الأخير، مواطنو العراق، واليمن، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، من دخول البلاد.