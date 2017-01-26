صحيفة يابانية: بورصة طوكيو وجهة «أرامكو» القادمة للطرح الأولي

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قالت صحيفة ‘‘نيكاي أسيان ريفيو‘‘ اليابانية: ‘‘إن بورصة طوكيو قد تكون إحدى الوجهات لعملية الطرح الأولي لشركة ‘‘أرامكو‘‘ ضمن قائمة تشمل عدداً من الدول، لكن تلك الفرصة يبدو أنها زادت الآن ولو قليلاً.

وأشارت إلى أنه في ديسمبر الماضي توجه أكيرا كيوتا الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان، إلى المملكة للقاء ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن الأفراد في اليابان لديهم أصول مالية تقدر بـ14.8 تريليون دولار، وهناك مال كثير ينتظر الاستثمار في أسهم أرامكو.

وتحدثت الصحيفة عن أن قرار اختيار أسواق الأسهم التي ستشهد إدراج الطرح الأولي من المرجح، أن يصدر منتصف العام الجاري وسط توقعات بأن تشمل القائمة بورصات: نيويورك، ولندن، وسنغافورة، وهونج كونج، باعتبارهم المرشحين الأقوى بجانب سوق الأوراق المالية ‘‘تداول‘‘.

وذكرت الصحيفة أن طوكيو كانت بعيدة من هذا، إلا أن الأمور بدأت تتغير مع وصول الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للسلطة، وانتشار الشائعات بأن الرياض غاضبة من إدارته المؤيدة لإسرائيل، ومن الممكن ألا يشمل الطرح الأولي بورصة نيويورك.

واعتبرت أن أكثر ما يبشر اليابانيين هي تلك الزيارة المرتقبة من قبل خادم الحرمين الملك سلمان لليابان ربيع العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في بورصة طوكيو أن فرصة إدراج أسهم أرامكو في بورصة طوكيو كانت صفراً لكن الفرصة زادت وبلغت 10%.

وتحدث مسؤول آخر عن أن شمول “طوكيو” في عملية الطرح الأولي ستزيد من نشاط سوق الأسهم، وستشجع الأفراد على التوجه لسوق الأوراق المالية.

من جانبه، أكد رئيس بورصة طوكيو على أن النجاح في شمول “طوكيو” ضمن قائمة البورصات العالمية التي سيتم الطرح الأولي لأرامكو فيها من شأنه أن يعزز تواجد بورصة طوكيو دولياً.