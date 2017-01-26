جازان.. القبض على خادمة إثيوبية اعتدت على طفلتين وشوهت وجهيهما (صور)

تواصل ـ جازان:

القت قوات الامن القبض على عاملة منزلية من الجنسية الإثيوبية، اعتدت مساء أمس (الجمعة) بالضرب على طفلتين، رغد (9 سنوات) ورؤى (6 سنوات) وأمهما، في قرية صنبه بمنطقة جازان، بضرب رؤوسهن على جدران المنزل.

كان الجيران، قد نجحوا في التدخل لإنقاذ المصابات وتخليصهن من يد الخادمة ونقلهما إلى المستشفى، نتيجة ما تعرضن له من إغماءات وكسور بالرأس ووفقاً لـ‘‘عكاظ‘‘.

وعلى الفور، باشرت الفرق الأمنية والإسعافية، وتم نقل الأم وطفلتيها إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة بسبب تعرضهن لإصابات بليغة بالرأس، وفي أجزاء متفرقة من أجسادهن.

ونجحت الجهات الأمنية في القبض على الخادمة بعد أن حاولت الفرار من محيط الجريمة، وتم العثور عليها على بعد أمتار من المنزل.

وأكدت شرطة منطقة جازان، أنه سيتم إصدار بيان تفصيلي حول الحادثة خلال الساعات القليلة القادمة.