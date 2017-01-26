إيرانية الصنع.. تدمير طائرة عسكرية بدون طيار في «المخا» باليمن

تواصل ـ وكالات:

دمرت قوات الشرعية في اليمن، مدعومة بطيران التحالف العربي، طائرة عسكرية بدون طيار في منطقة شمال المخا، قبل إطلاقها من منصة متنقلة لاستهداف قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية التي شاركت في عمليات تحرير مدينة وميناء المخا.

وقال نائب رئس أركان الجيش اليمني اللواء ركن أحمد سيف اليافعي: ‘‘إن القوات اليمنية أثناء استطلاعها منطقة شمال المخا، رصدت الاستعداد لإطلاق الطائرة من فوق آلية نقل خفيفة، حيث تم التنسيق والتواصل مع القوات الجوية الإماراتية العاملة في اليمن، والتي قامت بدورها بالتعامل مع الطائرة، وتدميرها من خلال صاروخ جو أرض‘‘.

وأضاف اليافعي: أن الميليشيات الانقلابية بعد تضييق الخناق عليها بدأت باستخدام أسلحة تم تهريبها إليها من إيران، ومنها هذا النوع من الطائرات التي يتم تهريبها إلى اليمن وفقاً لوكالة ‘‘وام‘‘.

وأكد: أن وصول هذه الأسلحة الإيرانية تظهر بوضوح التدخل الإيراني السافر في الأزمة اليمنية، ومحاولات طهران لزعزعة استقرار المنطقة، وتهديد السلم في اليمن، من خلال تزويد الميليشيات الانقلابية بأسلحة ومعدات متطورة في محاولة يائسة منها للالتفاف على الانتصارات المتتالية للقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي.