 أبناء «بر جدة» يحرزون المركز الأول في دوري أمن المنشآت بمكة | صحيفة تواصل الالكترونية

أبناء «بر جدة» يحرزون المركز الأول في دوري أمن المنشآت بمكة

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أبناء «بر جدة» يحرزون المركز الأول في دوري أمن المنشآت بمكة

تواصل – مكة:

حصد أبناء دار الفتيان التابعة لجمعية البر بجدة المركز الأول في دوري قيادة قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة والتي أقيمت بإستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ‘‘الجوهرة‘‘ بجدة.

وتوجت قيادة قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة فريق جمعية البر بجدة بالمركز الأول، حيث تسلم درع المركز الأول مدير إدارة دار الفتيان عبدالرحمن ضيف الله الزهراني.

من جهته أعرب المشرف العام على إدارة الجمعية سعيد بن محمد آل مشرف عن خالص الشكر والتقدير لقيادة قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة؛ لجهودهم المبذولة والمميزة في تنظيم وإنجاح هذه البطولة بشكلها المشرف واللائق، مبيناً بأن البطولة حققت الأهداف المرجوة منها في توطيد أواصر العلاقة بين أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة والأيتام بما يحقق التكافل بين الجميع وتحقيق النفع لهذا الوطن المعطاء.

وعبر آل مشرف عن شكره لأبناء الجمعية؛ لما قدموه من مستويات عالية ومشرفة في البطولة، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم ومستقبلهم.

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