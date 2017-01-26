«صحة تبوك» تكرم مواطنة أرضعت «طفلاً » فقد أمه في حادث مروري

تواصل – تبوك:

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، بتكريم الممرضة ثريا العميري بمستشفى البدع، والمواطنة نورة عبدالتواب، نظير عملهما الإنساني في خدمة ورعاية الطفل الأردني ذي الخمسة أشهر الذي فقد أسرته، المكونة من: الأب والأم واثنين من أشقائه في حادث مروع قبل أيام، ونقل إلى مستشفى البدع حيث قدمت له الرعاية الطبية والاجتماعية طيلة فترة بقائه في المستشفى لحين تسلمه من قبل ذويه.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة تبوك، عطاالله العمراني، أن توجيه المدير العام جاء بعد أن علم بما قامت به الممرضة من عمل إنساني، وواجب وطني، واستعانتها بمواطنة لخدمة هذا الطفل الرضيع، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

كانت الممرضة ثريا العميري، قد استعانت بإحدى المواطنات في محافظة البدع، وقت الفجر، لإرضاع الطفل، بعد أن رفض تناول الحليب الصناعي، لتؤدي المواطنة واجباً إنسانياً بإرضاعه رضاعة طبيعية.