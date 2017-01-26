«العدل»: خدماتنا الإلكترونية لن تتأثر بأي أعطال مفاجئة

تواصل ـ الرياض:

قال الوكيل المساعد لتقنية المعلومات بوزارة العدل الدكتور صالح المقرن: ‘‘إن المستخدمين لموقع الوزارة الإلكتروني لن يتأثروا بوجود أي عطل مفاجئ، أو أي انقطاع في مركز المعلومات الرئيس؛ لأنه يتم تلقائياً وخلال ثوانٍ معدودة تحويل جميع المستخدمين للأنظمة الإلكترونية للوزارة؛ مما يضمن سلامة الاستمرار في العمل واستيفاء طالبي المعلومات.

وأشار المقرن إلى تخصيص مبنى مستقل مكون من خمسة أقسام يشمل قسم الشبكات، وتعمل من خلاله 6 موجهات مربوطة بالمركز الرئيس، وتبلغ سرعة الاتصال بين المركزين (500) ميجا بايت، موضحاً أن المركز يحتوي على عدد من السيرفرات التي تجمع الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بها الوزارة، إضافة إلى حمايته بأجهزة الجدران النارية التي تحفظ وتحمي المركز من مختلف الفيروسات، وفقاً لـ‘‘الإخبارية‘‘.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تتوفر بالمركز وحدة تخزين واسعة تبلغ (20) تيرا بايت، ومولدان للطاقة الكهربائية يعملان خلال انقطاع الكهرباء، ومبردات تعمل بشكل ترادفي لضمان تبريد الأجهزة الكهربائية المنظمة للتشغيل، إلى جانب غرفة تحكم تضمن مراقبة أداء المركز من خلال شاشات مراقبة يتم من خلالها متابعة جميع أنظمة المركز لضمان سير العمل”.