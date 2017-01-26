«نيويورك تايمز»: الإعلام المتطرف مسؤول عن الإساءة للمسلمين بأمريكا

تواصل – ترجمة:

اتهمت صحيفة ‘‘نيويورك تايمز‘‘ الأمريكية الإعلام اليميني المتطرف في الولايات المتحدة بالمسؤولية، بنشر حالة الغضب بين الشعب الأمريكي عبر الإنترنت ضد اللاجئين المسلمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن كتابة كلمة لاجئين بالإنجليزية على ‘‘فيسبوك‘‘ تظهر بعض الأخبار المقلقة عن حالات اغتصاب من قبل اللاجئين، وانتشار العدوى والوباء على أيديهم، وحالات أخرى يصفونها بالإساءة للمرأة، لكن لا توجد قصة واحدة من هذه الأخبار حقيقية.

وأضافت نيويورك تايمز، أنه خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي الأيام التي تلت تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمهام منصبه، قامت مواقع إلكترونية تابعة لليمين المتطرف مثل: ‘‘Breitbart News‘‘، و‘‘Infowars‘‘ بنشر سلسلة من القصص الجاذبة بشدة للانتباه والتي تحوي ادعاءات مضللة عن اللاجئين.

وأكدت على أن تلك الحملة التي أطلقها اليمين المتطرف بالولايات المتحدة تبدأ في التأثير على التصور العام لدى الشعب الأمريكي، وفقاً لخبراء.

وذكرت أن هذا التحول لدى الشعب الأمريكي، ظهر جلياً أمس الجمعة خلال استقبال كثير منهم للأخبار المتعلقة بتوجه إدارة “ترامب” لوقف مؤقت لكل عمليات توطين اللاجئين وزيادة فحص السوريين.